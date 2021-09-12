Минское «Динамо» нанесло поражение «Ак Барсу» в домашнем матче КХЛ (видео)

Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (5:2) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубли оформили Владимир Алистратов (47-я и 56-я минуты) и Мальте Стремвалль (20 и 55). Также у «Динамо» отличился Тейлор Бек. У «Ак Барса» голы в активе Александра Бурмистрова (28) и Дмитрия Кагарлицкого (29).

Таким образом, «Динамо» набрало шесть очков и занимают четвертое место в Западной конференции. «Ак Барс» с пятью очками располагается на седьмой строчке Восточной конференции.

Команда из Минска 18 сентября сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» 14-го числа на выезде встретится с «Сочи».

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