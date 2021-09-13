Болельщик «Сибири» Ковальчук стал частью тренерского штаба клуба

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с болельщиком Александром Ковальчуком. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Отмечается, что Ковальчук выиграл проект «Диванный эксперт» в Сибири. Болельщик займет место в тренерском штабе команды. Соглашение продлится один день - 13 сентября 2021 года.

Проект проходил с 28 июля по 28 августа. В нем приняли участие более 313 человек. В клуб отобрано 15 человек. Кандидаты дали свои прогнозы на сезон для «Сибири», свое видение пятерок и ответили на вопросы, касающиеся контрольных матчей команды, - сообщает «МК-Спорт» через пресс-службу хоккейной команды.