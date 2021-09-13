«Северсталь» обыграла «Сибирь» в выездном матче КХЛ

«Северсталь» на выезде переиграла «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

У победителей отличились Егор Морозов (4-я минута), Николай Тимашов (9), Андрей Алексеев (53) и Робин Пресс (60).

В составе «Сибири» шайбы забросили Сергей Дубакин (10) и Валентин Пьянов (21).

Таким образом, клуб из Череповца набрал пять очков и занимает 11-е место в Западной Конференции, новосибирская команда с тремя очками осталась на девятой строчке на Востоке.

15 сентября «Северсталь» сыграет в гостях против «Амура», а «Сибирь» 16-го числа примет «Динамо».