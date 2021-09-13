«Металлург» одержал четвертую победу в сезоне, обыграв дома «Нефтехимик» (видео)

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Нефтехимиком» (4:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе сталеваров дубль оформил канадский нападающий Филипп Майе (8-я и 18-я минуты). По шайбе забросили Семен Кошелев (2) и Анатолий Никонцев (41).

Отметим, что голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора отразил все 32 броска нижнекамцев.

После двух матчей подопечные Ильи Воробьева имеют в активе восемь очка и занимают второе место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с шестью очками на четвертой позиции.

15 сентября «Металлург» на своем льду примет омский «Авангард». На следующий день «Нефтехимик» сыграет дома с челябинским «Трактором».