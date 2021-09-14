Московское «Динамо» в гостях обыграло «Адмирал», одержав пятую победу кряду на старте сезона КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо» завершился победой москвичей со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Рашевский, отличившийся дублем на 22-й и 51-й минутах, а также Станислав Галиев (48), Николай Чебыкин (59) и Вадим Шипачев (60). Соперник ответил результативными бросками Вячеслава Ушенина (19) и Марка Вербы (30, 58).

Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу кряду и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков. Команда из Владивостока располагается на десятой строчке Востока с тремя очками.

16 сентября московский клуб сыграет в гостях с «Сибирью», а днем позже «Адмирал» дома встретится с «Северсталью».

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