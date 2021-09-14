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14 сентября 14:59
автор: Владислав Корегин

Московское «Динамо» в гостях обыграло «Адмирал», одержав пятую победу кряду на старте сезона КХЛ

Столичный клуб лидирует в таблице Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо» завершился победой москвичей со счетом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Рашевский, отличившийся дублем на 22-й и 51-й минутах, а также Станислав Галиев (48), Николай Чебыкин (59) и Вадим Шипачев (60). Соперник ответил результативными бросками Вячеслава Ушенина (19) и Марка Вербы (30, 58).

Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу кряду и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков. Команда из Владивостока располагается на десятой строчке Востока с тремя очками.

16 сентября московский клуб сыграет в гостях с «Сибирью», а днем позже «Адмирал» дома встретится с «Северсталью».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Москва) – 3:5 (1:0, 1:1, 1:4)

Голы:
1:0 – Вяч.Ушенин (Вл.Ушенин, Мозик), 18:49 (бол.)

1:1 – Рашевский (Клинкхаммер, Бойков), 21:09

2:1 – Верба (Кестнер, Меньшиков), 29:30

2:2 – Галиев (Шипачев), 47:15

2:3 – Рашевский (Шипачев), 50:16 (бол.)

3:3 – Верба (Фазылзянов, Обидин), 57:16

3:4 – Чебыкин (Игумнов, Сергеев), 58:49

3:5 – Шипачев, 59:49 (п.в.)

Вратари: Налимов – Бочаров
Броски: 29 – 40
Штраф: 8 – 12

источник: «Советский спорт»
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