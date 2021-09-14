Шипачев стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев стал автором двух голевых передач в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:3).

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, в сегодняшней встрече 34-летний форвард записал на свой счет 509-й и 510 результативных паса. Таким образом, он стал лучшим ассистентом в истории лиги, опередив Сергея Мозякина, ранее выступавшего за магнитогорский «Металлург».

В общей сложности Шипачев принял участие в 774 матчах КХЛ, забив 242 гола.

Добавим, что на старте нового сезона «Динамо» одержало пять побед подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков.