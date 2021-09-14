Лучший ассистент в истории КХЛ Шипачев поблагодарил тренеров, партнеров, болельщиков и семью

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев обратился с благодарностью к людям, без которых бы не смог стать рекордсменом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу голевых передач.

«Благодарен ребятам, партнерам… В каких бы командах не играл, в Череповце, в СКА, в «Динамо» — играл все время с крутыми пацанами. Спасибо им, без них такого не было бы. Спасибо им, доверию тренерского штаба, болельщикам. Доверие тренерского штаба играет большую роль — всегда много играл, очень рад этому. Естественно, болельщикам спасибо за поддержку. Они и сегодня были во Владивостоке, и в Хабаровск приезжали — большие молодцы. Моя семья помогает мне все время играть хорошо, я их люблю», - приводит слова Шипачев пресс-служба «Динамо».

Добавим, что сегодня гол и две голевые передачи Шипачева помогли «Динамо» обыграть «Адмирал» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В общей сложности нападающий принял участие в 774 матчах КХЛ, забив 242 гола и отдав 510 результативных паса.