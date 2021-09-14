ЦСКА подписал контракт с экс-игроком системы «Сан-Хосе» Котковым

Нападающий Владислав Котков подписал соглашение с московским ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт армейцев, двусторонний контракт с 21-летним хоккеистом рассчитан на два года. Котков является воспитанником ЦСКА.

В минувшем сезоне Владислав провел 21 матч за «Сент-Джон» в регулярном чемпионате QMJHL, в которых набрал 23 (9+14) очка. В активе нападающего также один матч в плей-офф АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» выставил Коткова на драфт отказов, чтобы расторгнуть контракт.

Добавим, что российский форвард не был выбран на драфте НХЛ.