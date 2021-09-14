«Йокерит» одержал домашнюю победу над «Локомотивом»

Финский «Йокерит» нанес поражение ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0.

Автором первой шайбы в составе победителей стал Йон Норман. Шведский нападающий отличился на 15-й минуте после передач Петтери Линдбома и Вели-Матти Савинайнена. Точку в матче поставил Ессе Йоэнсуу. Он забросил шайбу в пустые ворота на 59-й минуте.

«Йокерит» набрал восемь очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» располагается на десятой строчке с пятью очками.

В следующем матче финны сыграют дома против «Торпедо» (16 сентября), а «Локомотив» сыграет с нижегородским клубом 18-го числа.

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