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14 сентября 21:51
автор: Александр Поволоцкий

«Барыс» одержал волевую победу над ЦСКА в гостевом матче КХЛ

Команда из Нур-Султана забросила четыре шайбы в третьем периоде.

«Барыс» обыграл московский ЦСКА (6:3) в гостевом матче чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Никита Нестеров (11-я минута), Антон Слепышев (13) и Матвей Гуськов (45). У казахстанской команды дубль оформил Даррен Диц (43-я и 44-я минуты). По шайбе забросили Кертис Волк (31), Якоб Берглунд (42), Алихан Асетов (51) и Якоб Лилья (60).

Таким образом, «Барыс» набрала четыре очка и занимает восьмое место в Восточной конференции. ЦСКА располагается на третье строчке Запада.

16 сентября армейцы сыграют в гостях со «Спартаком». «Барыс» в этот же день проведет выездной матч с рижским «Динамо».

КХЛ

ЦСКА (Москва) - «Барыс» (Астана) – 3:6 (2:0, 0:1, 1:4)

Голы:

1:0 – Нестеров (Слепышев, Плотников), 10:13

2:0 – Слепышев, 12:12

2:1 – Волк (Мартинссон, Лилья), 30:25

2:2 – Берглунд (Савицкий, Асетов), 41:46

2:3 – Дитц (Савицкий, Михайлис), 42:25

2:4 – Дитц (Михайлис), 43:34

3:4 – Гуськов (Валльмарк, Нестеров), 44:28

3:5 – Асетов (Альсинг, Мартинссон), 50:54

3:6 – Лилья (Волк), 59:59 (пв)

Вратари: Рейдеборн – Бояркин.
Броски: 26 – 23.
Штраф: 12 – 6.

источник: «Советский спорт»
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