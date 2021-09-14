«Барыс» одержал волевую победу над ЦСКА в гостевом матче КХЛ

«Барыс» обыграл московский ЦСКА (6:3) в гостевом матче чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Никита Нестеров (11-я минута), Антон Слепышев (13) и Матвей Гуськов (45). У казахстанской команды дубль оформил Даррен Диц (43-я и 44-я минуты). По шайбе забросили Кертис Волк (31), Якоб Берглунд (42), Алихан Асетов (51) и Якоб Лилья (60).

Таким образом, «Барыс» набрала четыре очка и занимает восьмое место в Восточной конференции. ЦСКА располагается на третье строчке Запада.

16 сентября армейцы сыграют в гостях со «Спартаком». «Барыс» в этот же день проведет выездной матч с рижским «Динамо».

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