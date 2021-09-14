«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Сочи»

«Ак Барс» победил в овертайме на чужом льду «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

В основное время за хозяев забивали Артем Николаев (16-я минута) и Василий Глотов (57), у гостей отличились Артем Лукоянов (22) и Стивен Кампфер (60).

А в серии буллитов были точнее хоккеисты из Казани, решеющий буллит на счету Кампфера.

Добавим, что «Сочи» пригласил на матч казанских чирлидерш из Bars Angels.

16 сентября «Сочи» примет СКА, потом 18 числа «АК Барс» снова сыграет с сочинской командой, но уже дома