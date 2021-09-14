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«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Сочи»
14 сентября 22:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Сочи»

Игра прошла на «Большом» Ледовом дворце.

«Ак Барс» победил в овертайме на чужом льду «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

В основное время за хозяев забивали Артем Николаев (16-я минута) и Василий Глотов (57), у гостей отличились Артем Лукоянов (22) и Стивен Кампфер (60).

А в серии буллитов были точнее хоккеисты из Казани, решеющий буллит на счету Кампфера.

Добавим, что «Сочи» пригласил на матч казанских чирлидерш из Bars Angels.

16 сентября «Сочи» примет СКА, потом 18 числа «АК Барс» снова сыграет с сочинской командой, но уже дома

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) - «Ак Барс» (Казань) - 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 - Николаев (Жабреев, Балдаев), 15:09

1:1 - Лукоянов (Глухов, Журавлев), 21:40

2:1 - Глотов (Петьков), 56:09

2:2 - Капфер (Петров), 19:24

2:3 - Камфер - решающий буллит

Вратари: Хелльберг - Билялов

источник: «Советский спорт»
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