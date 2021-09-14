Борис Миронов: Если Ковальчук согласится играть за «Спартак», для нас это будет большой плюс

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Ильи Ковальчука в стан красно-белых.

«Усиление Ковальчуком? Это вопрос к руководству. Если будет усиление, мы будем только рады. Руководство следит за рынком, если будет что-то хорошее, усилимся. Это лидер. Если бы он был у нас, была бы большая концентрация на игру. У нас и сейчас хороший коллектив, все играют друг за друга. Если Илья согласится, для нас это будет большой плюс», - цитирует наставника «Советский спорт».

Добавим, что «Спартак» занимает второе место. У красно-белых в активе восемь очков. 16 сентября подопечные Миронова встретятся дома с ЦСКА.

Напомним, что Ковальчук является воспитанником «Спартака». Илья выступал за красно-белых только в Высшей лиге с 1999 по 2001 годы.