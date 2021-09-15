Сергей Федоров: ЦСКА показал неплохой хоккей с «Барысом» при игре «пять на пять»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:6).

«Команда сыграла там, где была возможность играть «пять на пять», в неплохой хоккей. Удаления немного подвели нас, не знаю, какие хорошие, какие плохие - но они были, и подпортили всю игру. Благодарен ребятам, потому что мы играли по установке все 60 минут. Считаю, что большую часть времени на льду наша команда провела в плюс», — приводит слова наставника армейцев сайт лиги.

Добавим, что ЦСКА располагается на третье строчке Запада. 16 сентября армейцы сыграют в гостях со «Спартаком».

Напомним, что Федоров возглавил ЦСКА перед началом сезона. Ранее он не имел опыта тренерской работы.