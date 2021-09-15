Коннор Макдэвид о Кубке Стэнли: Я считаю, что пришло время вести команду за собой

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сказал, что клубу пора заявить о себе как о претенденте на Кубок Стэнли.

«Я определенно думаю, что для этого настало время. Мы больше не можем говорить о молодежи. Пришло время, и мы должны по-настоящему возглавить команду.

Основная задача в начале каждого сезона - выйти в плей-офф. Потому что это совсем непросто. В последние пару лет мы начали в этом преуспевать, но это не значит, что теперь мы можем рассматривать это как решенный вопрос. Нам все еще нужно сосредоточиться на достижении этой цели, а затем двигаться дальше», - передает слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, Макдэвид сыграл 56 матчей в чемпионате НХЛ 2020/2021 и набрал 105 (33 + 72) очков с полезностью +21. В плей-офф Кубка Стэнли канадский нападающий сыграл в четырех встречах, забив один мяч и отдав три результативные передачи. На счету Макдэвида в сборной Канаде звание чемпиона мира в 2016 году.