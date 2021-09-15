Генменеджер «Миннесоты»: Пока переговорный процесс с Капризовым идет достаточно вяло

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал нынешнюю ситуацию с продлением контракта российского нападающего Кирилла Капризова.

Ранее в СМИ появилась информация, что «дикари» предварительно договорились с 24-летним форвардом. По соглашению хоккеист за пять лет должен заработать 45 миллионов долларов.

– Мы сделали очень хорошее предложение Капризову. Пока переговорный процесс идет достаточно вяло, однако я не вижу поводов для беспокойства. Есть и другие клубы, которые имеют проблемы с достижением договоренности о контрактах с хорошими хоккеистами. Поэтому мне нет смысла переживать. Порой такие процессы могут затянуться, это нормально, – приводит слова Герина пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Капризов пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».