Голкипер «Ак Барса» Билялов – о матче с «Сочи»: Сейчас нам полезнее выгрызать победу на характере

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что на старте нового сезона казанский клуб одержал лишь одну победу в основное время, обыграв «Йокерит» (3:0).

– Было тяжелое начало матча: пропустили, к сожалению, но потихоньку отобрали инициативу. Третий период проходил при нашем давлении. Нашли свою игру, стали цепляться за шайбу. Получилось немного сумбурно, нервозно, но побеждать в таких матчах, где мы выгрызаем победу на характере, нам сейчас полезнее. Пока тяжело даются игры, но главное − побеждать в них, – цитирует Билялова клубная пресс-служба казанцев.

На данный момент «Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав семь очков. 18 сентября подопечные Дмитрия Квартальнова вновь сыграют против «Сочи».