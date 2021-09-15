«Амур» одержал свою первую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв дома «Северсталь»

Хоккеисты «Амура» одержали домашнюю победу над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хабаровцев Давид Томашек, записавший на свой счет победную шайбу на 57-й минуте, а также два ассиста. Также у хозяев по голу забили Радан Ленц (6) и Сергей Терещенко (13). Соперник ответил результативными бросками Никиты Гуслистова (8) и Якоба Стенквиста (43)

Отметим, что сегодняшняя победа стала для «Амура» первой в текущем сезоне. Хабаровчане набрали три очка и поднялись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Череповца с пятью очками идет 11-м на Западе.

18 сентября «Амур» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» днем ранее отправится в гости к «Адмиралу».

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