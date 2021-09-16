«Йокерит» по буллитам обыграл «Торпедо»

Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил нижегородское «Торпедо» со счетом 5:4Б.

У хозяев в игровое время забивали Ииро Пакаринен (12-я минута), Никлос Йенсен, реализовавший большинство (14), а также дубль оформил Джордан Шредер, который сначала отличился при численном преимуществе (40), а потом и в равных составах (42).

У гостей заброшенные шайбы на счету Сергея Гончарука (23), Артема Михеева (34), Теодора Леннстрема (36) и Михаила Орлова (59).

Решающий буллит в послематчевой серии реализовал финский форвард Ессе Йоэнсуу.

После этого матча «Цокерит» набрал 10 очков и поднялся на второе место Западной конференции, «Торпедо» с семью очками на шестой строчке.