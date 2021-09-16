ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 сентября 21:22
автор: Максим Скороходов

«Йокерит» по буллитам обыграл «Торпедо»

Матч прошел в финском городе Хельсинки.

Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил нижегородское «Торпедо» со счетом 5:4Б.

У хозяев в игровое время забивали Ииро Пакаринен (12-я минута), Никлос Йенсен, реализовавший большинство (14), а также дубль оформил Джордан Шредер, который сначала отличился при численном преимуществе (40), а потом и в равных составах (42).

У гостей заброшенные шайбы на счету Сергея Гончарука (23), Артема Михеева (34), Теодора Леннстрема (36) и Михаила Орлова (59).

Решающий буллит в послематчевой серии реализовал финский форвард Ессе Йоэнсуу.

После этого матча «Цокерит» набрал 10 очков и поднялся на второе место Западной конференции, «Торпедо» с семью очками на шестой строчке.

18 сентября «Йокерит» примет «Барыс», а «Торпедо» проведет выездной матч с «Локомотивом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) - «Торпедо» (Нижегородская обл.) - 5:4Б (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 1:0Б )

Голы:

1:0 - Пакаринен (Юнттила), 11:03

2:0 - Йенсен (Шредер), 13:38 - 5х4

2:1 - Гончарук, 22:49

2:2 - Михеев (Варнаков, Орлов), 33:42

2:3 - Леннстрем (Заар), 35:47

3:3 - Шредер (Бьорнинен, О'Нилл), 39:39 - 5х4

4:3 - Шредер (Хянникяйнен), 41:52

4:4 - Орлов (Леннстрем, Гривик), 58:42

5:4 - Йоэнсуу - победный буллит

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сибирь" едва не отыграла пять шайб у московского "Динамо"Андрей Василевский сфотографировал кота в Кубке СтэнлиВыступления танцевальных дуэтов на четвертом этапе юниорского Гран-при в Красноярске приостановленоЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалАхметов назвал причину ухода Фернандеса из сборной РоссииРудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудь
«Спартак» отыгрался с 0:3, но все равно уступил в первом дерби против Федорова-тренера
ЦСКА победил красно-белых (5:3) благодаря хет-трику Сергея Плотникова и набрал 10 очков после семи матчей.
Мажорный Анжорин. Как «Локомотив» ушел от поражения в Лиге Европы благодаря голу 19-летнего британца
Команда Марко Николича стартовала в групповом турнире Лиги Европы с суперволевой домашней ничьей с «Марселем» (1:1), добытой вдесятером за минуту до конца основного времени матча.
«Спартак» после «Легии»: кто виноват — понятно, но что делать-то?
Почему красно-белым нужна новая перезагрузка.
Месси залег на дно в Брюгге. Лигочемпионский дебют Лео за «ПСЖ» не впечатлил
В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов новая команда Лионеля Месси не смогла обыграть на выезде «Брюгге» (1:1).
«Леонид Арнольдович, да продайте вы уже этот клуб!» Бурная реакция на поражение «Спартака» от поляков
Красно-белые продолжили череду неудач наших клубов в еврокубках, уступив на старте Лиги Европы дома «Легии» (0:1). Результат вызвал волну гневных комментариев в адрес клуба.
Кошмар по имени Кастрати. Как «Спартак» проиграл дома слабейшему сопернику по Лиге Европы
В стартовом туре группового этапа Лиги Европы красно-белые пропустили единственный мяч на первой компенсированной минуте и не удержали даже нулевую ничью против «Легии» .
«Легия» и «Спартак» устроили войну баннеров в центре Москвы. Пожар в Тушине теперь обеспечен
Польская «Легия», с которой московский «Спартак» проведет 15 сентября домашний матч в Лиге Европы (начало - в 17:30), оригинально подогрела интерес к игре. Москвичи в долгу не остались.
«Зенит» заплатил за пять чемпионств более 200 млн евро. Трансферы клубов РПЛ за 10 лет
«Плеймейкер» посчитал трансферный баланс клубов Российской Премьер-Лиги по примеру исследования, которое недавно провели в Италии для Серии А. Вся статистика собрана по данным Transfermarkt.
«Поражения не бывают достойными, но игра вселила надежду». Кобелев — о матче «Челси» — «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении питерцев в 1-м туре Лиги чемпионов от «Челси» (0:1).
Лукаку свой момент реализовал, Дзюба — нет. Как «Зенит» достойно проиграл в Лиге чемпионов «Челси»
В стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов обладатель трофея «Челси» с трудом переиграл в Лондоне команду Сергея Семака (1:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика