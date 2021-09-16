ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби (видео)

ЦСКА победил в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» со счетом 5:3.

Главным героем встречи стал форвард армейцев Сергей Плотников, оформивший хет-трик, забив на 22-й, 34-й и 60-й минуте уже в пустые ворота, также за ЦСКА отличились Лукас Валльмар (33-я минута) и Сергей Андронов (54).

У красно-белых дубль оформил Илья Талалуев, забив сначала в равных составах (36), а потом в большинстве (42), еще одну шайбу забросил Александр Хохлачев (50).

ЦСКА поднялся на вторую строчку Западной конференции, набрав десять очков, а «Спартак» с восемью очками идет пятым.

Красно-белые 19 сентября примут рижское «Динамо», а армейцы проведут гостевую встречу с «Автомобилистом».