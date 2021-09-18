Фетисов прокомментировал подписание контракта Гусева с «Торонто»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что нападающий Никита Гусев подписал предварительное соглашение с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Хочу пожелать Гусеву закрепиться в Торонто. Никита - тот самый игрок, которому нужен нормальный тренер: понимающий, в чем его магия. Если в новом клубе будет именно такой специалист, он сможет заключить полноценный контракт. И с ним все будет хорошо», – передает слова Фетисова «Чемпионат».

Кроме того, Фетисов высказался о шансах Гусева заиграть за океаном:

– Нельзя утверждать, что это последний шанс Никиты закрепиться в Северной Америке. С другой стороны, все зависит от того, насколько он готов испытать судьбу.

Напомним, что с 2019 по 2021 годы российский нападающий выступал за «Нью-Джерси». В апреле, находясь в статусе свободного агента, заключил соглашение с «Флоридой».