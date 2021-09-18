«Амур» разгромно уступил «Металлургу», ведя в две шайбы после первого периода

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

«Амур» лидировал со счетом 2:0, голы забили Михаил Йордан и Сергей Терещенко. «Металлург» в ответ забил шесть шайб и выиграл встречу. У гостей точными бросками отличились Анатолий Никонцев, Брендан Лейпсик, Архип Неколенко, Семен Кошелев и Николай Голдобин (дважды).

После пяти туров в активе «Амура» три очка и последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, «Металлург» с 12 баллами занимает на «Востоке» вторую строчку.

В следующем матче хабаровчане примут СКА 21 сентября, а «Магнитка» в гостях сыграет с «Сибирью».

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«Амур» (Хабаровск) – «Металлург Мг» (Магнитогорск) – 2:6 (2:0, 0:5, 0:1)