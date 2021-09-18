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18 сентября 16:40
автор: Владислав Корегин

«Салават Юлаев» минимально обыграл минское «Динамо», одержав седьмую победу кряду в КХЛ

На старте нового сезона клуб из Башкортостана не потерпел ни одного поражения.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо» завершился минимальной победой уфимской команды – 1:0.

Единственный гол был забит во втором периоде усилиями Маркуса Гранлунда (33-я минута). Результативную передачу записал на свой счет Тему Хартикайнен.

Отметим, что «Салават Юлаев» одержал седьмую победу подряд, набрав 14 очков. В данный момент подопечные лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Минчане располагаются на седьмой строчке Запада.

21 сентября «Салават» отправится в гости к «Северстали», а «Динамо» днем ранее сыграет на выезде против «Трактора».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Минск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол:
1:0 – Гранлунд (Хартикайнен), 32:47

Вратари: Метсола – Колосов
Броски: 25 – 21
Штраф: 8 – 8

источник: «Советский спорт»
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