«Салават Юлаев» минимально обыграл минское «Динамо», одержав седьмую победу кряду в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо» завершился минимальной победой уфимской команды – 1:0.

Единственный гол был забит во втором периоде усилиями Маркуса Гранлунда (33-я минута). Результативную передачу записал на свой счет Тему Хартикайнен.

Отметим, что «Салават Юлаев» одержал седьмую победу подряд, набрав 14 очков. В данный момент подопечные лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Минчане располагаются на седьмой строчке Запада.

21 сентября «Салават» отправится в гости к «Северстали», а «Динамо» днем ранее сыграет на выезде против «Трактора».

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