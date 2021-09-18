«Нефтехимик» на домашней арене обыграл «Витязь»

Хоккеисты «Нефтехимика» дома победили «Витязь» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе нижнекамцев шайбы забросили Тимур Хафизов (23-я минута), Егор Попов (32), Марат Хайруллин (47), Алексей Пузанов (48) и Андрей Чивилев (51). Соперник ответил результативными бросками Даниэля Одетта (17) и Вячеслава Лещенко (36).
«Нефтехимик» набрал восемь очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» идет 11-м (6 очков) на Западе.
20 сентября нижнекамский клуб сыграет дома с «Сочи», а «Витязь» в тот же день отправится в гости к «Ак Барсу».
источник: «Советский спорт»