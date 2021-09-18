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18 сентября 19:35
автор: Владислав Корегин

«Локомотив» вырвал победу в концовке матча с «Торпедо»

Решающий гол в исполнении ярославцев был забит на 58-й минуте.

«Локомотив» одержал домашнюю победу над «Торпедо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард ярославской команды Рид Буше, записавший на свой счет дубль на 10-й и 58-й минутах. Еще по голу забили Алексей Марченко (46) и Павел Красковский (46). Соперник ответил результативными бросками Дамира Жафярова (29), Энди Миле (56) и Кенни Агостино (57).

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков. Нижегородский клуб идет седьмым (7 очков). Отметим, что команда Дэвида Немировски потерпела третье поражение кряду.

20 сентября железнодорожники дома встретится с «Йокеритом», а «Торпедо» двумя днями позже на своем поле также сыграет против финской команды.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

Голы:
1:0 – Буше (Алексеев), 09:07

1:1 – Жафяров (Леннстрем, Агостино), 28:13 (бол.)

2:1 – Марченко (Алексеев, Каюмов), 45:03

3:1 – Красковский (Коршков), 45:53

3:2 – Миле (Пайгин), 55:12

3:3 – Агостино (Жафяров, Хривик), 56:39

4:3 – Буше (Алексеев, Марченко), 57:41

Вратари: Паскуаль – Тихомиров
Броски: 39 – 39
Штраф: 8 – 2

источник: «Советский спорт»
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