«Локомотив» вырвал победу в концовке матча с «Торпедо»

«Локомотив» одержал домашнюю победу над «Торпедо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард ярославской команды Рид Буше, записавший на свой счет дубль на 10-й и 58-й минутах. Еще по голу забили Алексей Марченко (46) и Павел Красковский (46). Соперник ответил результативными бросками Дамира Жафярова (29), Энди Миле (56) и Кенни Агостино (57).

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав семь очков. Нижегородский клуб идет седьмым (7 очков). Отметим, что команда Дэвида Немировски потерпела третье поражение кряду.

20 сентября железнодорожники дома встретится с «Йокеритом», а «Торпедо» двумя днями позже на своем поле также сыграет против финской команды.

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