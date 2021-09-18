Гол Петрова принес «Ак Барсу» минимальную победу над «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Сочи» завершился победой казанской команды со счетом 1:0.

Отметим, что единственная шайба в сегодняшней встрече была заброшена в третьем периоде – автором гола стал Кирилл Петров (49-я минута).

Таким образом, клуб из Татарстана набрал девять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Сочинцы идут десятыми на Западе (6 очков).

Оба коллектива проведут свои следующие матчи 20 сентября. «Ак Барс» сыграет дома с «Витязем», а «Сочи» отправится в гости к «Нефтехимику».

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