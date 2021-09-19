Федоров - о победе над «Автомобилистом»: Получили огромный опыт, особенно молодые игроки

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением об игре подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Напряженный матч. Доволен, что хватило времени сравнять счет, спецбригады у обеих команд работали сегодня по полной. Рад, что победили, ребята проявили характер, поздравляю их с этим. Думаю, мы получили огромный опыт, особенно молодые игроки. Такие игры нас сплачивают», – цитирует наставника официальный сайт лиги.

ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции. У армейцев 12 очков в активе.

В следующем матче команда Федорова сыграет на выезде с «Барысом» (21 сентября).