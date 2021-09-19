Судья, работавший на детском турнире в нетрезвом состоянии, будет отстранен от работы

Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов отреагировал на ситуацию с нетрезвым арбитром на детском турнире.

Ранее было опубликовано видео, на котором арбитр на протяжении матча держался за бортик. В одном из моментов арбитр наклонился за шайбой, потерял равновесие и упал на лед.

«Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет. Он немного не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лед. У нас судит его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», — цитирует Светилова «Чемпионат».

Добавим, что инцидент случился во время матча Кубка Москвы среди команд 2011 года рождения «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех».