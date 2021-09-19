«Спартак» переиграл рижское «Динамо»

Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское «Динамо» со счетом 3:1.
За хозяев заброшенными шайбами отличились Йори Лехтеря (13-я минута), Александр Хохлачев (22) и Максим Цыплаков (29).
У гостей в большинстве забил Николй Елисеев (12).
«Спартак» набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» - девятое с шестью очками.
21 сентября красно-белые примут «Авангард», а латвийская команда сыграет в гостях с одноклубниками из Москвы.