Федерация хоккея Москвы пожизненно отстранила судью, работавшего нетрезвым на детском турнире

Пресс-служба Федерации хоккея Москвы сообщила, что арбитр Емельян Майоров, который обслуживал матч детских команд, находясь, предположительно, в нетрезвом состоянии, пожизненно отстранен от обслуживания игр.

Ранее было опубликовано видео, на котором арбитр на протяжении матча держался за бортик. В одном из моментов арбитр наклонился за шайбой, потерял равновесие и упал на лед.

Добавим, что инцидент случился во время матча Кубка Москвы среди команд 2011 года рождения «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех».