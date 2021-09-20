«Металлург» в гостях разгромил «Адмирал», забросив пять шайб в ворота своего соперника

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Металлургом» завершился победой магнитогорской команды со счетом 5:0.

Отметим, что дублем в составе победившей команды отличился нападающий Филипп Майе, забивший на 18-й и 38-й минутах. По шайбе забросили Денис Зернов (12), Егор Яковлев (15) и Андрей Чибисов (16).

Таким образом, «Металлург» одержал пятую победу кряду и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. У «Адмирала» пять очков и девятая строчка.

22 сентября магнитогорский клуб сыграет в гостях против «Сибири», а «Адмирал» двумя днями позже на выезде встретится с «Ак Барсом».

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