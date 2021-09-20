Нападающий «Нью-Джерси» Зэйджак, сыгравший более тысячи матчей за клуб, объявил о завершении карьеры

Бывший форвард клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» и «Айлендерс» канадец Трэвис Зэйджак объявил о завершении карьеры.

В понедельник Зэйджак подписал однодневный контракт с «Нью-Джерси». С апреля Зэйджак играл за «Айлендерс», куда был обменян из «Нью-Джерси» вместе с товарищем по команде Кайлом Палмьери.

Зэйджаку 36 лет, он был выбран «Нью-Джерси» в 2004 году под общим номером 20. Нападающий сыграл за команду 1024 матча в регулярных сезонах и набрал 550 очков (202 гола + 348 передач). По обоим показателям Зэйджак занимает третье место в истории клуба. В составе «Айлендерс» у него два (1+ 1) очка в 13 играх регулярного сезона.