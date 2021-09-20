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20 сентября 19:30
автор: Владислав Корегин

Минское «Динамо» одержало разгромную победу над «Трактором» в Челябинске

В последних пяти встречах КХЛ минчане выиграли три раза.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и минским «Динамо» завершился победой белорусской команды со счетом 5:0.

Отметим, что в составе бело-голубых шайбы забросили Мальте Стремваль (5-я минута), Кирилл Воронин (12), Тайлер Граовац (39), Павел Варфоломеев (42) и Тэйлор Бек (49)

Минский клуб набрал восемь очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Что касается «Трактора», то челябинцы имеют в своем активе 13 очков и идут третьими на «Востоке».

22 сентября «Динамо» отправится в гости к «Автомобилисту», а «Трактор» на следующий день сыграет дома против ЦСКА.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) – 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Стремваль (Граовац), 04:36 (бол.)

0:2 – Воронин (Усов, Варфоломеев), 11:25

0:3 Граовац (Стремваль, Кемпе), 38:40 (бол.)

0:4 – Варфоломеев (Алистров, Горбунов), 41:44

0:5 – Тэйлор (Стремваль, Бенгтссон), 48:55

Вратари: Cеребряков (Налимов, 18) – Олкинуора
Броски: 31 – 30
Штраф: 6 – 4

источник: «Советский спорт»
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