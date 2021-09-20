Минское «Динамо» одержало разгромную победу над «Трактором» в Челябинске

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и минским «Динамо» завершился победой белорусской команды со счетом 5:0.
Отметим, что в составе бело-голубых шайбы забросили Мальте Стремваль (5-я минута), Кирилл Воронин (12), Тайлер Граовац (39), Павел Варфоломеев (42) и Тэйлор Бек (49)
Минский клуб набрал восемь очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Что касается «Трактора», то челябинцы имеют в своем активе 13 очков и идут третьими на «Востоке».
22 сентября «Динамо» отправится в гости к «Автомобилисту», а «Трактор» на следующий день сыграет дома против ЦСКА.
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