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20 сентября 21:54
автор: Александр Бойченко

«Йокерит» одержал выездную победу над «Локомотивом»

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу финской команды.

Ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ярославского клуба заброшенной шайбой отметился Георгий Иванов (37-я минута), а у команды из Финляндии по дублю записали на свой счет Ханнес Бьернинен (18, 24) и Никлас Енсен (19, 54).

После сегодняшней победы «Йокерит» набрал 14 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» остался на восьмом месте с семью баллами.

В следующем матче «Локомотив» на своем льду сыграет против подмосковного «Витязя», а «Йокерит» на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:3 (0:2, 1:1, 0:1).

Голы:

0:1 – Бьернинен (Скленичка), 17:21
0:2 – Енсен (Хольм, Юнтилла), 18:27
0:3 – Бьернинен (О'Нилл, Шредер), 23:09 (мен.)
1:3 – Иванов (Беляев), 36:21 (бол.)
1:4 - Енсен, 53:30

Вратари: Паскуаль - Линдбек

Броски: 30-35

Штраф: 10-6

источник: «Советский спорт»
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