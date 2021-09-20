«Йокерит» одержал выездную победу над «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе ярославского клуба заброшенной шайбой отметился Георгий Иванов (37-я минута), а у команды из Финляндии по дублю записали на свой счет Ханнес Бьернинен (18, 24) и Никлас Енсен (19, 54).
После сегодняшней победы «Йокерит» набрал 14 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» остался на восьмом месте с семью баллами.
В следующем матче «Локомотив» на своем льду сыграет против подмосковного «Витязя», а «Йокерит» на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Йокерит» (Хельсинки) – 1:3 (0:2, 1:1, 0:1).
Голы:
0:1 – Бьернинен (Скленичка), 17:21
0:2 – Енсен (Хольм, Юнтилла), 18:27
0:3 – Бьернинен (О'Нилл, Шредер), 23:09 (мен.)
1:3 – Иванов (Беляев), 36:21 (бол.)
1:4 - Енсен, 53:30
Вратари: Паскуаль - Линдбек
Броски: 30-35
Штраф: 10-6