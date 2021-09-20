«Йокерит» одержал выездную победу над «Локомотивом»

Ярославский «Локомотив» уступил финскому «Йокериту» (1:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ярославского клуба заброшенной шайбой отметился Георгий Иванов (37-я минута), а у команды из Финляндии по дублю записали на свой счет Ханнес Бьернинен (18, 24) и Никлас Енсен (19, 54).

После сегодняшней победы «Йокерит» набрал 14 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» остался на восьмом месте с семью баллами.

В следующем матче «Локомотив» на своем льду сыграет против подмосковного «Витязя», а «Йокерит» на выезде встретится с нижегородским «Торпедо».

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