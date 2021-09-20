«Сочи» одержал первую победу в матче с «Нефтехимиком» после шести поражений подряд

ХК «Сочи» одержал первую победу после шести поражений кряду. Случилось это в матче с «Нефтехимиком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе «Сочи» отличился Александр Жабреев на 4-й минуте.
После сегодняшней победы «Сочи» набрал восемь очков в девяти матчах и находится на седьмом месте Западной конференции, в активе «Нефтехимика» так же восемь очков.
В следующем матче «Сочи» на своем льду сыграет против московского «Динамо», а «Нефтехимик» примет у себя дома «Спартак».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
Гол:
0:1 – Жабреев (Николаев), 04:47
Вратари: Иванников - Хеллберг
Броски: 73-44
Штраф: 8-14
источник: «Советский спорт»