«Сочи» одержал первую победу в матче с «Нефтехимиком» после шести поражений подряд

ХК «Сочи» одержал первую победу после шести поражений кряду. Случилось это в матче с «Нефтехимиком» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «Сочи» отличился Александр Жабреев на 4-й минуте.

После сегодняшней победы «Сочи» набрал восемь очков в девяти матчах и находится на седьмом месте Западной конференции, в активе «Нефтехимика» так же восемь очков.

В следующем матче «Сочи» на своем льду сыграет против московского «Динамо», а «Нефтехимик» примет у себя дома «Спартак».

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