Президент IIHF Фазель признался в любви к Санкт-Петербургу

Президент Международная федерация хоккея (IIHF) Рене Фазель признался в любви к Санкт-Петербургу, который в 2023 году примет мировое первенство.

«Я обожаю Петербург, не спрашивайте почему, просто люблю. Впервые побывал еще в Ленинграде в 1983 году. Этот город ни на что не похож. Рад, что в 2023 году чемпионат мира пройдет здесь, в Санкт-Петербурге.Уверен, что это будет превосходный турнир, все мы знаем, как в России умеют организовывать такие события», - приводит слова Фазеля Sport24.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. Стало известно, что к турниру в городе будет построен новый дворец вместимостью более 20 тысяч зрителей. Россия примет мировое первенство в восьмой раз.