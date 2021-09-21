Владислав Третьяк: Скорее всего, матчи на Олимпийских играх в Пекине пройдут без зрителей

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об условиях, в которых пройдут матчи олимпийского турнира в Пекине в 2022 году.

«Скорее всего, будут матчи без зрителей. Для хоккеистов это будет очень сложно, потому что привыкли играть на Олимпиаде со зрителями, но условия будут приближенными к японским, хоккеисты должны готовиться к этому, потому что пандемия никуда не ушла. Мы надеемся, что все будет нормально, что все будут соблюдать правила, которые есть и что мы получим хороший турнир», - приводит ТАСС слова главы ФХР.

Ранее в СМИ, сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Существует возможность отказа НХЛ в случае, если ситуация с коронавирусом в мире изменится к худшему.

Напомним, что действующим олимпийским чемпионом по хоккею является российская команда.