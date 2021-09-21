Денисенко, Подколзин и Ткачев стали претендентами на приз «Колдер Трофи» в сезоне-2021/22

Национальная хоккейная лига включила трех российских хоккеистов в список игроков, претендующих на награду «Колдер Трофи» в предстоящем сезоне.
Как сообщает The Athletic, речь идет о таких нападающих, как Григорий Денисенко («Флорида Пантерз»), Василий Подколзин («Ванкувер Кэнакс») и Владимир Ткачев («Лос-Анджелес Кингз»).
Напомним, что в прошлом сезоне победителем данной награды стал форвард Кирилл Капризов, выступавший за «Миннесоту Уайлд».
Новый сезон НХЛ начнется 12 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй», которая защитила титул в финальной серии с «Монреалем» (4-1).
источник: The Athletic