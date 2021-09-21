Денисенко, Подколзин и Ткачев стали претендентами на приз «Колдер Трофи» в сезоне-2021/22

«Это не предательство, на месте Артема мог бы поступить так же». Мостовой — об отказе Дзюбы приезжать в сборную

Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения Валерия Карпина в национальную команду на октябрьские матчи.