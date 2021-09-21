ЦСКА в овертайме обыграл «Барыс» и вышел на первое место в таблице Западной конференции (видео)

«Барыс» из Нур-Султана на своем льду уступил в овертайме московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

Автором единственной шайбы хозяев стал нападающий Никита Михайлис. Он реализовал большинство на 12-,й минуте встречи. ЦСКА сравнял счет благодаря точному броску Константина Окулова (55-я). В овертайме нападающий оформил дубль (63-я) и принес команде победу.

Таким образом, московская команда располагается на первой строчке на Западе. У ЦСКА 14 очков. «Барыс» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. У казахстанской команды шесть очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с «Трактором» (23 сентября). «Барыс» примет на своем льду «Сибирь» (25 сентября)

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