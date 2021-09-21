«Северсталь» обыграла на своем льду «Салават Юлаев» (видео)

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Салават Юлаев» со счетом 2:0.

Автором первой шайбы стал эстонский нападающий череповчан Роберт Рооба. Форвард отличился на 37-й минуте. Теему Хартикайнен сравнял счет в большинстве в конце третьего периода (57-я минута). Победу хозяевам принес точный бросок Владислава Кодолы (59-я).

«Северсталь» набрала семь очков и поднялась на 11-е место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» остается лидером на Востоке. У уфимской команды 14 очков.

23 сентября «Салават Юлаев» сыграет в гостях со СКА. Подопечные Андрея Разина в этот же день проведут домашний матч против рижского «Динамо».

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