«Авангард» всухую обыграл на выезде «Спартак» (видео)

«Авангард» одержал победу над «Спартаком» (4:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе »ястребов» шайбы забросили Николай Прохоркин (4-я минута), Наиль Якупов (14-я), Петер Цегларик (23-я, в большинстве) и Владимир Брюквин (46-я).

Подопечные Боба Хартли имеют в активе десять очков и поднялись на пятое место в Восточной конференции. «Спартак» идет на пятой позиции на Западе. У красно-белых также десять очков.

24 сентября «Спартак» в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Авангард» 27-го числа встретится дома с «Локомотивом».

В других матчах игрового дня московское «Динамо» обыграло дома рижское (4:1), а СКА разгромил на своем льду «Амур» - 5:1.