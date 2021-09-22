Капризов вошел в топ-7 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новое соглашение с «Миннесотой».

Как сообщает пресс-служба «Уайлд», 24-летний нападающий заключил с клубом пятилетний контракт на общую сумму в 45 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым игроком команды.

Таким образом, Капризов поднялся в рейтинге российских легионеров с самыми высокими зарплатами в НХЛ на 7-е место. Кирилл обошел форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова и Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз».

Отмечается, что Капризова не будет в течение первых нескольких дней сбора, так как у него есть ряд незавершенных вопросов, после чего он будет допущен на лед TRIA Rink - тренировочного центра в Сент-Пол (Миннесота, США). Также ему придется позаботиться карантине и, возможно, о вакцинации от COVID, прежде чем он сможет приступить к тренировкам с командой.

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».