Капризов - после подписания нового контракта с «Миннесотой»: Я хочу играть и побеждать

Форвард Кирилл Капризов прокомментировал подписание нового соглашения с «Миннесотой». Соглашение рассчитано на пять лет, по которому россиянин заработает 45 миллионов долларов.

«Я так счастлив. Это хорошо для меня, это хорошо для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей. Я разговаривал с партнерами по команде сегодня, все писали мне сообщения, в которых говорили: «Поздравляем, мы счастливы», а я отвечал: «Спасибо, я тоже счастлив». Я хочу играть и хочу побеждать. Все счастливы, это хорошее чувство», - приводит слова Капризова пресс-служба «Уайлд».

Отмечается, что Капризова не будет в течение первых нескольких дней сбора, так как у него есть ряд незавершенных вопросов, после чего он будет допущен на лед TRIA Rink - тренировочного центра в Сент-Пол (Миннесота, США). Также ему придется позаботиться карантине и, возможно, о вакцинации от COVID, прежде чем он сможет приступить к тренировкам с командой.

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».

Добавим, что «Миннесота» откроет новый регулярный сезон 16 октября матчем против «Анахайма».