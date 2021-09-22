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22 сентября 09:46
автор: Александр Бойченко

Сумма строительства «СКА Арены» составит 38 миллиардов рублей

Будущая арена примет матчи ЧМ-2023 по хоккею.

Стала известна стоимость строительства «СКА-Арены», где будут проходить матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Предварительно сметный расчет стоимости объекта составил 38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделаются из городского бюджета. Возможно, после заключения экспертов по сметной стоимости проекта она изменится на 10-15%», — сообщил генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин «Чемпионату».

Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России, Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Это будет восьмой мундиаль, который состоится на территории России. На турнире выступят 16 сборных команд.

источник: Чемпионат.com
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