Сумма строительства «СКА Арены» составит 38 миллиардов рублей

Стала известна стоимость строительства «СКА-Арены», где будут проходить матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Предварительно сметный расчет стоимости объекта составил 38,5 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделаются из городского бюджета. Возможно, после заключения экспертов по сметной стоимости проекта она изменится на 10-15%», — сообщил генеральный директор ООО «СКА Арена» Евгений Калабин «Чемпионату».

Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России, Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Это будет восьмой мундиаль, который состоится на территории России. На турнире выступят 16 сборных команд.