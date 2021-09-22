Генменеджер «Миннесоты» - о новом контракте Капризова: Это большой день для франшизы и Кирилла

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин поделился эмоциями после подписания нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым. Соглашение рассчитано на пять лет, по которому россиянин заработает 45 миллионов долларов.

«У нас было много времени, чтобы поговорить с Кириллом и обсудить уйму вещей. Этот парень действительно хочет играть в хоккей, не сомневайтесь. Мы очень рады, что он вернулся к нам. Это большой день и для франшизы, и для Кирилла. Это был долгий процесс, как мы и предполагали, но все отлично. Теперь мы с нетерпением ждем старта сезона», - приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Капризова не будет в течение первых нескольких дней сбора, так как у него есть ряд незавершенных вопросов, после чего он будет допущен на лед TRIA Rink - тренировочного центра в Сент-Пол (Миннесота, США). Также ему придется позаботиться карантине и, возможно, о вакцинации от COVID, прежде чем он сможет приступить к тренировкам с командой.

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».

Добавим, что «Миннесота» откроет новый регулярный сезон 16 октября матчем против «Анахайма».