«Миннесота» представила Капризова вместе с матрешкой (видео)

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подписал с командой долгосрочный контракт на общую сумму 45 миллионов долларов (9 миллионов долларов за сезон). По этому поводу клуб записал видео, на котором видно, как выглядит матрешка с изображением русского.

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».

Добавим, что «Миннесота» откроет новый регулярный сезон 16 октября матчем против «Анахайма».