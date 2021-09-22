Фазель будет введен в Зал славы IIHF в Санкт-Петербурге

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель будет введен в Зал славы IIHF 24 сентября. Церемония состоится в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит конгресс IIHF

Согласно официальному сайту организации, Фазель будет представлен в категории «строитель» (человек, который управляет или разрабатывает игру).

На церемонии выступит член Зала славы IIHF, главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

71-летний Фазель возглавляет организацию с 1994 года, в этом году заканчивается последний его срок. Выборы нового президента IIHF состоятся 25 сентября.