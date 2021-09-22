Плющев - о Капризове: Лучше быть лидером в «Миннесоте», чем шлифовать лавочку в другой команде

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал подписание нового контракта «Миннесоты» с форвардом Кириллом Капризовым.

«Капризов является лидером в своей команде по всем статьям, хорошо воспринимается болельщиками - это хорошая почва для прогресса игрока. Лучше быть лидером в этой команде, чем шлифовать лавочку где-то в другой команде. Капризов предпочел играть, и он будет играть и прогрессировать», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Соглашение рассчитано на пять лет, по которому россиянин заработает 45 миллионов долларов.

Отметим, что Капризова не будет в течение первых нескольких дней сбора, так как у него есть ряд незавершенных вопросов, после чего он будет допущен на лед TRIA Rink - тренировочного центра в Сент-Пол (Миннесота, США). Также ему придется позаботиться карантине и, возможно, о вакцинации от COVID, прежде чем он сможет приступить к тренировкам с командой.

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».