Первый тренер Капризова: Рад за Кирилла, главное, что ему в «Миннесоте» доверяют

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего Кирилла Капризова, отреагировал на подписание нового контракта россиянина с «Миннесотой».

«У них там свои отношения с клубом. Видимо, агент посоветовал в итоге подписать контракт. Для чего-то же они тянули с подписанием, значит выдвигали свои условия. Рад за Кирилла, главное, что ему в «Миннесоте» доверяют, так что этот вариант для него лучше. Надеюсь, он своей работой все докажет, и ситуация с долгим подписанием контракта не скажется на отношении к нему в клубе», - приводит слова Лучанского «СЭ».

Соглашение рассчитано на пять лет, по которому россиянин заработает 45 миллионов долларов.

Отметим, что Капризова не будет в течение первых нескольких дней сбора, так как у него есть ряд незавершенных вопросов, после чего он будет допущен на лед TRIA Rink - тренировочного центра в Сент-Пол (Миннесота, США). Также ему придется позаботиться карантине и, возможно, о вакцинации от COVID, прежде чем он сможет приступить к тренировкам с командой.

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».