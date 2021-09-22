Роман Ротенберг заявил, что хотел бы провести на «СКА Арене» матч против «Тампы Бэй»

Вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил, что команда хотела бы сыграть против «Тампа-Бэй Лайтнинг» на новой арене, которую построят к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

«Конечно, хочется проводить на новой арене международные матчи, играть с лучшими клубами. Хотелось бы сыграть против «Тампы» Джона Купера», - приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России, Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Это будет восьмой мундиаль, который состоится на территории России. На турнире выступят 16 сборных команд.