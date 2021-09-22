Сергей Гимаев-младший: Новый контракт с «Миннесотой» - однозначно победа Капризова

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший отреагировал на новость о новом контракте между российским нападающим Кириллом Капризовым и «Миннесотой Уайлд».

«Новый контракт с «Миннесотой» — это однозначно победа Кирилла и его агента. После одного сезона, пусть даже и хорошего, получить такие деньги — это большой успех. 5 лет — это оптимальный срок контракта. Уверен, эти пять сезонов пойдут ему на пользу. Потом у Капризова будет время подписать долгосрочный контракт на ещё большие деньги с одной из команд, ведущей борьбу за Кубок Стэнли», - цитирует Гимаева-младшего «Чемпионат».

Напомним, что Капризов, выбранный «Уайлд» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером, пополнил состав «Миннесоты» в июле прошлого года, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне НХЛ россиянин провел 62 матча, в которых набрал 54 (29 + 25) очка и стал обладателем «Колдер Трофи».

Добавим, что «Миннесота» откроет новый регулярный сезон 16 октября матчем против «Анахайма».